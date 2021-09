Sabitzer steht vor Debüt in der Bayern-Startelf

Kleine Herzrhythmusstörung?

Bayern ist nach der 3:0-Gala bei Barcelona in der Champions League gegen Bochum Favorit. „Wir wollen das Spiel gewinnen und in der Bundesliga weiter erfolgreich sein“, so Trainer Julian Nagelsmann, der ankündigte, dem einen oder anderen Spieler eine Pause geben zu wollen. „Aber im Normalfall nicht auf acht Positionen“, so Nagelsmann. Marcel Sabitzer könnte zum ersten Mal von Beginn an für die Bayern auflaufen, Kingsley Coman fällt definitiv aus. „Er hatte eine kleine Herzrhythmusstörung“, berichtete Nagelsmann von einer Operation.