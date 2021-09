Bewaffneter Einbrecher stahl Autos & schoss herum

Der Einbruchsdiebstahl in der Kärntner Gemeinde Lavamünd wurde am Freitag schon um 8 Uhr in der Früh zur Anzeige gebracht. Die erhebenden Polizeibeamten konnten auch tatsächlich eindeutige Einbruchsspuren am Tatort feststellen. Neben anderen Gegeständen stahl der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Täter auch einen Pkw - mit dem dazugehörigem Schlüssel nahm er den Wagen in Betrieb und ergriff damit die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb vorerst erfolglos.