Landes-ÖVP will „direkte“ Landeshauptmann-Kür

Indirekte Wahl

Wobei die von der ÖVP gesetzten Anführungszeichen eh auf die Realität hindeuten: Gewählt wird am 26. September der Landtag, der dann bei der konstituierenden Sitzung vier Wochen später den LH wählt. Es ist also eine indirekte Wahl. Die ÖVP spricht von einer Stärkung des Persönlichkeitswahlrechts quer durch. Und betont, dass es gerade in schwierigen Zeiten einen starken Landeshauptmann brauche. Eine aktuelle Sonntagsfrage hat die ÖVP auch: ÖVP 38 Prozent, FPÖ 23, SPÖ 18, Grüne 12, Neos 5, Sonstige 4, davon MFG 3.