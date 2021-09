Lewis Hamilton genießt ihre „magischen Hände“

„Das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist“

Um die sich aufdrängende Frage auch gleich zu beantworten: Liebespaar sind Hamilton und Cullen keines. Auch wenn Hamilton von ihr zu schwärmen pflegt, dass man allerhand reininterpretieren könnte. Angela sei „das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist“, wird er nicht zu betonen. Sie sei die fleißigste Frau, die er kennengelernt habe. Und in seinem Schatten hat sie sich selbst zu einem kleinen Social-Media-Star emporgeschwungen. Aktuell hält sie bei immerhin knapp 200.000 Followern. Und die bekommen freilich jede Menge Lewis Hamilton serviert. Ein Streifzug: