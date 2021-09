„Ihr Paket ist da“: Warnung vor Betrugs-SMS

„Ihr Paket ist unterwegs“, „Sie haben ein ausstehendes Paket, letzte Chance zum Abholen“ oder Ähnliches ist in den dubiosen Nachrichten zu lesen. Anbei findet sich in jedem SMS ein Link, der angeklickt werden soll. Experten der Arbeiterkammer warnen erneut vor der Betrugsmasche: „Niemals sollte der Link angeklickt werden, dadurch können sensible Daten Betrügern in die Hände fallen.“