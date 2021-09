Weihnachtliche Märchenwelt in ganz Innsbruck

Auf den Spuren des Christkindes

Aber nicht nur der rund ein Kilometer lange Rundgang durch den Lichter-Park lädt zum Flanieren und Staunen. Die märchenhafte Reise geht unweit des Hofgartens gleich weiter: Direkt vor dem Goldenen Dachl startet eine besondere Route auf den Spuren von Christkind und Co. „Von modern bis besinnlich“ lautet der Titel des beliebten Stadtspaziergangs, der die Christkindlmärkte der Innsbrucker Bergweihnacht verbindet und durch die stimmungsvoll beleuchteten Straßen und Gassen führt. Los geht die weihnachtliche Entdeckungstour am ältesten der sieben Innsbrucker Christkindlmärkte: Direkt vor dem Goldenen Dachl thront der majestätische Christbaum und darunter die Marktstände, an denen man handgeschnitzte Zirbenholz-Dekorationen, Selbstgestricktes aus Tiroler Steinschafwolle und selbstgemachte Köstlichkeiten findet. Die Figuren in der Märchen- und Riesengasse bringen Szenen aus den schönsten Märchen und einer Fantasiewelt in die Altstadt und lassen Kinderaugen strahlen.