Solarstrom kann nun per App geteilt werden

Denn wer auf umweltfreundlichen Wegen wandeln will, aber keine Solarstrom-Bezugsmöglichkeit am Dach hat, kann sich die sanfte Energie von jenen holen, die selbst eine Fotovoltaik-Anlage besitzen und überschüssigen Strom weitergeben wollen. Dies zum selbst festgelegten Freundschaftspreis an Nachbarn, zum marktüblichen Handelstarif (wenn sich unbekannte Stromkunden verbinden) oder auch als kostenlose Energiespende an wohltätige Vereine.