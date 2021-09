Rapid-Neuzugang Aiwu gab die richtige Antwort

„Dann wird er in Hütteldorf auch die Hosen voll haben, in wichtigen Spielen nicht bereit sein.“ Derartige Kommentare musste sich Emanuel Aiwu viele anhören. Schließlich hatte sich der 20-Jährige am 29. August nicht in der Lage gefühlt, für die Admira gegen Sturm aufzulaufen. Nach schlaflosen Nächten, mit einem vom Manager mit Transferzielen verdrehten Kopf. Und plötzlich wurde Aiwu als streikender Kicker verurteilt. Zumal er nur einen Tag später Rapidler wurde. Gestern durfte Aiwu gegen Genk (0:1) auf dem Rasen die Antwort geben. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Rainer Bortenschlager.