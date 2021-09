Nach Brandstiftung: Handyjagd auf den Feuerteufel

Suche nach Auffälligkeiten

Auch weitere Tatorte in Klagenfurt werden auf diese Weise untersucht. Die Ermittler erhoffen sich Aufschlüsse über Personen, die sich in zeitlicher und räumlicher Nähe der Brandstiftungen aufgehalten haben. „Natürlich geht es bei der Auswertung um Auffälligkeiten“, beruhigt Frimmel-Hesse. Wer also nur kurz zufällig beim Sendemasten registriert war, habe nichts zu befürchten.