Neuer Such-Assistent für Landesrechnungshof

Suchfunktion mit vielen Vorteilen

Dieser Service ist vor allem für die heimischen Gemeinden wichtig: Mit einer ganzen Reihe an Suchkategorien können sowohl vergangene als auch gerade laufende und sogar in Zukunft geplante Prüfberichte rasch und simpel gefunden werden. Freilich profitieren auch sämtliche andere geprüfte Stellen sowie der Landtag von der neu gestalteten Homepage. Und für interessierte Bürgerinnen und Bürger wird die Transparenz deutlich erhöht. Denn neben der neuen Suchfunktion gibt die Homepage auch Einblicke in die Arbeit, das Team und den Aufbau des Landesrechnungshofes.