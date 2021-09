„Auch Restriktionen im Ausland sind entscheidend“

„Den verlorenen Wintertourismus aus dem Jahr 2020/21 kann man nicht wieder wettmachen. Das lässt sich nicht einholen.“ Im Wintertourismus habe man einen sehr hohen Anteil an ausländischen Gästen. Es werde für die kommende Saison also entscheidend sein, dass nicht nur Österreicher Ski fahren, sondern auch Deutsche, Italiener oder Niederländer zu uns kommen, so Badelt. Entscheidend sei laut Badelt also auch, ob es in diesen Ländern im Winter Restriktionen geben wird.