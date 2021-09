Eine Mut-Injektion vom Papst in Krisenzeiten

Sastin, ein 5000-Einwohner-Städtchen unweit der rot-weiß-roten Grenze, erwacht unter Halleluja-Gesängen aus riesigen Lautsprechern. Die Völkerwanderung in Richtung des slowakischen Marien-Wallfahrtsorts setzt schon im Morgengrauen ein. Aus allen Richtungen kommen sie, Pilger in kurzen Hosen und T-Shirts, in Nationaltrachten und Ordensgewändern, mit Kreuzen an der Brust und Fahnen in der Hand, um am „Gedenktag der sieben Schmerzen Mariens“ dem alten Mann in Weiß nahe zu sein. Der Strom der 45.000 wälzt sich über Äcker und Wiesen und bewegt sich unaufhaltsam in Richtung der in neuem Glanz erstrahlenden Basilika. Als die Sonne über dem Gotteshaus aufgegangen ist und das slowakische Nationalheiligtum in mildes Licht taucht, sind die ersten Plätze vergeben. Hauptsächlich an Einheimische, aber auch an einige Österreicher.