Papst warnt vor Spaltung Europas

Papst Franziskus warnt vor einer Spaltung Europas im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs nach der Corona-Pandemie. Man dürfe nicht Gefahr laufen, sich von der Hast und der Verführung des Gewinns mitreißen zu lassen und so eine vorübergehende Euphorie erzeugen, „die anstatt zu vereinen spaltet“, sagte das 84 Jahre alte katholische Kirchenoberhaupt am Montag in Bratislava.