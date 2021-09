Dritter „Stichtag“: Impfungen in Heimen gestartet

Rund 1600 Impfungen geplant

In Summe waren am ersten Tag 58 Personen für den dritten Piks vorgesehen. Insgesamt sollen in den Heimen an die 1600 „Booster-Impfungen“ an bereits Vollimmunisierte verabreicht werden. Hintergrund ist, dass die Schutzwirkung nach einer bestimmten Zeit nachlässt.