Dritte Impfung für Heimbewohner rasch notwendig

Die Menschen in den Heimen gehörten zu den Ersten, die den „Piks“ erhielten. Jetzt, einige Monate später, hat die Wirkung allerdings nachgelassen – zum Teil sogar sehr stark. „Rund 10 bis 15 Prozent der vollständig geimpften Heimbewohner verfügen schon sechs Monate nach dem zweiten Stich über keinen oder keinen ausreichenden Schutz mehr“, teilt das Hilfswerk mit. Eine Untersuchung habe gezeigt, dass die festgestellte Anzahl an Antikörpern teils deutlich unter dem von der Weltgesundheitsorganisation WHO deklarierten Referenzbereich liege.