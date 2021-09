Wanderer (77) in Felsmulde gefunden und gerettet

Ein 77-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf unternahm am frühen Sonntagnachmittag in der Gemeinde Spital am Pyhrn eine Wanderung Richtung Seespitz. Nachdem er nach 22 Uhr immer noch nicht nach Hause zurückgekehrt war, fuhr seine Tochter zum Ausgangspunkt seiner Wanderung am Gleinkersee. Sie fand den Pkw ihres Vaters und alarmierte gegen 22:45 Uhr über den Notruf der Polizei die Einsatzkräfte. 13 Bergretter der Ortsstelle Spital am Pyhrn und vier von Windischgarsten begannen in Gruppen sämtliche in Frage kommende Wanderwege abzusuchen.