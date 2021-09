Schulstart mit „Bauchweh“ wegen Corona-Pandemie

Insgesamt beginnt heute in Oberösterreich für rund 195.000 Schüler – davon 15.209 Taferlklassler – wieder der Ernst des Lebens. Das nahm die „Krone“ zum Anlass und fragte die Eltern: „Fühlen sich Ihre Kinder gut auf den Schulstart vorbereitet?“ Die gesamte vergangene Woche konnte online abgestimmt werden, und das Ergebnis ging knapp negativ aus. 53 Prozent der Teilnehmer gaben an, mit keinem guten Gefühl in das neue Schuljahr zu starten. Der Rest fühlt sich gut vorbereitet. Denn neben dem alljährlichen Stress zum Schulstart spielt auch heuer leider wieder das Thema Corona eine wichtige Rolle.