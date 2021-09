Jubiläumsschau zog bereits über 10.000 Besucher an

Für den „Burgherrn“ Norbert Darabos ein Zeichen, dass bei den Burgenländern ein großes Interesse an der eigenen Geschichte besteht. „Besonders erfreulich ist das positive Feedback auf die Inhalte der Schau. Wir haben offenbar den Nerv getroffen“, meint Darabos. „Wir sind sehr stolz darauf, was hier in so kurzer Zeit erreicht wurde“, ist auch Auch Barbara Weißeisen-Halwax, Geschäftsführerin der Kultur-Betriebe zufrieden.