Politikerin wirbt mit Tanga-Tanz um Stimmen

Cinthia Ferandez ist ein bekanntes argentinisches Modell und auch oft im Fernsehen als Moderatorin zu sehen. Nun will sich die 32-Jährige auch in der Politik versuchen. Derzeit buhlt sie um Stimmen für die Kongresswahlen. Im Finale heizte die Kandidatin noch einmal richtig ein und postete auf ihrem Instagram-Kanal ein Video, in dem sie in einer schwarzen Bluse und in einem schwarzen Tanga vor dem Kongressgebäude tanzt (siehe oben).