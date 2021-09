Fehlstart! Rapid so schlecht wie zuletzt 2006

„Im Fußball kann es schnell gehen“, hoffte Kühbauer auf eine rasche Rückkehr auf die Siegerstraße. Dabei helfen können wohl Filip Stojkovic (Magen-Darm-Probleme) und der am Fuß angeschlagene Robert Ljubicic, die am Samstag ausgefallen waren. „Es war eine komplett unnötige und vermeidbare Niederlage. Das Gute daran, wenn man so viele Spiele hat, ist, dass man nach einer Niederlage nicht so lange nachdenken kann“, verlautete Kapitän Maximilian Hofmann.