Eurofighter mussten Militärmaschine eskortieren

30 bis 50 Luftraumverletzungen jährlich

30- bis 50-mal pro Jahr kommt es in Österreich zu einer Luftraumverletzung, doch an einen derartigen Vorfall kann sich Bauer nicht erinnern. Am Freitagvormittag war eine ungarische C-17 der NATO mit einer gültigen Überfluggenehmigung im österreichischen Luftraum unterwegs.