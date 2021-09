Mädchen (2) kletterte über Sessel zu Wasserhahn

Noch einmal Nachbarin Isabella G. zur „Krone“: „Ich hab’ die Silvia eigentlich von Kindesbeinen an gekannt. Ich hab’ sie zuletzt am Dienstag noch gesehen. Da war sie fit und voll gut drauf. Sie hat sich so gefreut, weil sie ein Vorstellungsgespräch hatte, das gut gelaufen ist. Sie hätte einen Job in der Krankenhausküche bekommen.“