US-Open-Sensation! 19-jährige Fernandez im Finale

Die erst 19-jährige Tennisspielerin Leylah Fernandez steht völlig überraschend im Finale der US Open. Die Kanadierin, die sich in den Runden zuvor unter anderen gegen Angelique Kerber und Naomi Osaka durchgesetzt hatte, bezwang am Donnerstag (Ortszeit) im Halbfinale die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka aus Belarus 7:6 (7:3), 4:6, 6:4. Im Finale am Samstag trifft Fernandez nun entweder auf die erst 18 Jahre alte Britin Emma Raducanu oder Maria Sakkari aus Griechenland.