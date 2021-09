Zwei-Jahre-WM-Rhythmus: UEFA droht mit Boykott

Protest aus Nyon

Nicht gut kam der Vorschlag in Nyon an. „Wir können entscheiden, nicht teilzunehmen“, sagte Ceferin in einem Interview der britischen „Times“. Das sei, soweit er wisse, auch die Position der Südamerikaner. „Viel Glück mit einer solchen WM“, meinte der Chef der Europäischen Fußball-Union und gab an, weiterhin zu hoffen, dass die FIFA „wieder zu Sinnen“ komme. Der Vorschlag würde zwar finanziell vielleicht gut für die UEFA sein, „den Fußball aber töten“.