Toni Faber erteilt Verona Pooth den Segen

„Alle Produkte sind vegan und nicht an Tieren getestet worden“, gluckst sie, während sie einen Hautpflegespray aus der Waikiki-Glow-Skin-Serie mitten im Restaurant - wir trafen uns im Hotel Grand Ferdinand - versprühte. Aber da schau her: von penetrantem Geruch keine Spur. „Es duftet nach Wassermelone!“, versuchte sie zu überzeugen. Und wirklich, ein angenehmer Geruch lag in der Luft. Ließ nahezu jeden Gast dort sein Schnitzerl vergessen ...