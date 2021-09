Prognose: In 2 Wochen 100 Intensivpatienten mehr

Schon bald an die 1000 Spitalspatienten?

Die Auslastung der Intensivstationen wird in den kommenden zwei Wochen laut den Experten auf 13,7 Prozent der gemeldeten Gesamtkapazität an Erwachsenen-Intensivbetten steigen. Am 22. September werden somit 281 Schwerkranke erwartet, im schlechtesten Fall 349. Auf Normalstationen mussten am Mittwoch bereits 465 Covid-19-Patienten betreut werden. In zwei Wochen werden es laut den Experten 724 sein, im Worst-Case-Szenario 910. Am Dienstag lag die Auslastung aller für Covid-Patienten nutzbaren Intensivbetten laut den Ländern bereits bei 25,5 Prozent.