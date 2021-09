Impfgegner: „Mein Körper, meine Entscheidung!“

Die Impfquote im Land steigt nur langsam, die Infektionszahlen schießen dafür umso schneller in die Höhe. Der Unmut macht sich breit und viele stellen sich jetzt die Frage: Können wir einen neuen Lockdown durch mehr Impfungen verhindern? Kommt infolgedessen bald die Impfpflicht für alle in Österreich? Und was bringt eine Covid-Impfung wirklich? Moderatorin Raphaela Scharf spricht darüber mit Dr. Christoph Steininger, Virologe von der MedUni Wien (bereits geimpft) und dem Unternehmer Stefan Krizmanich, der sich noch immer gegen die Impfung ausspricht.