Streit am Badeteich eskaliert: Frau zückt Messer

Wegen Eifersucht ist in der Nacht auf Montag ein Streit bei einem Wiener Badeteich in der Donaustadt eskaliert. Eine 41-jährige Frau soll dabei einen 22-Jährigen mit einem Messer verletzt haben. Sie gab an, dass sie von dem jungen Mann geschlagen wurde. Sie habe sich nur gewehrt, berichtete die Polizei am Dienstag. Das Messer habe sie zum Zubereiten von Speisen stets bei sich.