Wackelt der Urfix? Bangen vor neuer 1-G-Regel

„Wenn es irgendwie geht, möchte ich, dass der Urfahraner Jahrmarkt über die Bühne geht“, blickt auch SP-Bürgermeister Klaus Luger gespannt auf den Corona-Gipfel in Wien. „Von den Marktbeschickern will kaum jemand die 1-G-Regel“, so Luger weiter. Betreiber des Autodroms würden durch die Zutrittserlaubnis nur für Geimpfte ohne den Großteil ihrer Kunden auskommen müssen, da viele Jugendliche noch nicht geimpft sind.