Schwab: „Überzeugt, dass ich Team helfen könnte!“

Natürlich kann Schwab in Saloniki den ORF empfangen. So litt Rapids Ex-Kapitän auch bei Österreichs 2:5 in Israel mit. Der 30-Jährige ist es auch leid, wenn er in seiner Wahlheimat gefragt wird, warum er nicht bei Österreichs Nationalteam sei. Das Thema ist - nach nur einem Länderspiel, also eigentlich einer Minute beim 2:1 gegen Uruguay 2017 - erledigt.