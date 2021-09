63 Schultests positiv: Angst vor dem Zusperren

Die „Krone“ war am ersten Schultag vor der Volksschule in der Kreindlgasse in Döbling. Viele Eltern warteten mit Schultüten auf ihre Kinder. „Wir freuen uns riesig über den Schulstart!“, hören wir sowohl von Kindern, als auch Eltern. Montagmorgen hat alles reibungslos funktioniert. Die Kinder haben sich entweder zuhause getestet oder direkt in der Schule und auch die Eltern der Erstklässler wurden vor dem Betreten des Schulgebäudes entsprechend der 3G-Regel kontrolliert.