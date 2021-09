Linzer Spielestudio gibt nicht nur mit Carrera Gas

Crowdfunding geplant

Schon seit April ist das mit dem Traditionsverlag Piatnik realisierte „DKT Smart“ erhältlich, bei dem es etwa Grundstücksauktionen in der begleitenden App gibt. „Auch am Spielbrett und bei den Karten hat sich einiges getan“, sagt Lamplmair. Wie werden die nächsten Spielzüge bei Rudy Games aussehen, wo man sich ja auf die Kombi aus Brettspiel und Apps konzentriert? Mit Alexander Pfister tüfteln die Linzer an einem Spiel namens „Animal Pirates“. Im November startet dazu eine Crowdfunding-Kampagne auf der Plattform Kickstarter. Praktisch: Parallel zur Investorensuche sammelt man so Feedback zur Spielidee ein.