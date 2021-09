US Open: Novak Djokovic gegen Kei Nishikori

In der zweiten Runde hat Djokovic den Niederländer Tallon Griekspoor mit 6:2,6:3,6:2 besiegt. Auf dem Weg zum Grand Slam - dem Gewinn der vier wichtigsten Turniere in einer Saison - fehlen Djokovic also nur noch fünf Siege, der nächste soll gegen den Japaner Kei Nishikori folgen. Im Weg stehen könnte ihm wie schon zuletzt bei Olympia in Tokio Alexander Zverev. Der Deutsche hatte in der zweiten Runde den Spanier Albert Ramos-Vinolas mit 6:1,6:0,6:3 abgefertigt und trifft nun in der Nacht auf Sonntag auf den US-Amerikaner Jack Sock.