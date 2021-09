Petzner erheitert mit spätsommerlichem Pool-Video

„Fast so wie Norbert Stegers berühmter Pool-Sprung bei den ORF-,Sommergesprächen‘. Aber nur gaaanz fast!“, schrieb Petzner am Samstag auf Twitter. Zur Erinnerung: Im ORF-„Sommergespräch“ 1981 setzten der damalige Moderator Peter Rabl und der damalige FPÖ-Chef Norbert Steger aufgrund der hohen Temperaturen ihre Diskussion kurzerhand in einem Pool fort. Nicht nur der Sprung Stegers in den Pool sorgte für Unterhaltung.