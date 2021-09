Wieder Super10kampf mit zwei Veteranen!

Unter den 16 Teilnehmern an der Show finden sich nur fünf Vertreter von Sommersportarten. Das Überwiegen von Wintersportlern erklärte Uhlir mit den zum Teil noch laufenden Wettbewerben in den Sommersportarten: „Wir wollen ja, dass die Athleten ihren Sport ausüben können und nicht den Wettkampf einschränken müssen.“ Mit Schwimmer Andreas Onea ist kommende Woche aber immerhin ein aktuell bei den Paralympics in Tokio im Einsatz stehender Athlet dabei.