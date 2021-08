40 Tonnen-Lkw ungebremst auf Autobahn unterwegs

„Wir haben uns mit der polnischen Firma in Verbindung gesetzt. Morgen kommen Mechaniker, die versuchen werden, den Sattelzug wieder in Ordnung zu bringen oder ihn in eine Werkstätte zu schleppen. Auch die Sicherheitsleistung werden sie mitbringen“, erklärt Schütz. Die Landesverkehrsabteilung hatte am Dienstag mit Technikern der ASFINAG die Schwerpunktkontrollen für Gefahrengut beim Kontrollpunkt in Arnoldstein durchgeführt.