Kulturhof Büro in Villach ist jetzt CO-Quartier

Schwarzlichtkunst findet man weltweit in vielen Bereichen - etwa in Filmen, Theatern, Klubs und Geisterbahnen auf Jahrmärkten. Vor allem in der Musikszene der 1980er-Jahre wurde verstärkt Schwarzlicht als Stilmittel eingesetzt.„Schwarzlichtkunst ist die Kunst des hochfrequenten 21. Jahrhunderts, denn Schwarzlicht eröffnet dem Betrachter die Möglichkeit, Kunst in einer völlig neuen Dimension zu erleben“, verrät der Villacher Künstler Ch1lloo, dessen Werke allein mit UV-Lampe betrachtet jeden abgedunkelten Raum künstlerisch veredeln - jedoch mit 3D-Brille noch mehr Dimensionen preisgeben.