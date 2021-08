Almhütte oberhalb des Millstätter Sees abgebrannt

Kärntens Feuerwehren waren am Montag besonders gefordert. Während die Feuerwehren Spittal, Gmünd, Trebesing bis in die Abendstunden beim Katschbergtunnel im Einsatz standen, mussten Feuerwehren der Region Millstätter See in Richtung Schwaigerhütte ausrücken. Eine Almhütte, die sogenannte Weinzierlhütte hatte in der Nähe der bekannten Schwaigerhütte zu brennen begonnen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Hütte bereits in Vollbrand. Man konnte sie nur noch kontrolliert abbrennen lassen und ein Übergreifen der Flammen auf den Wald verhindern.