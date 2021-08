„Hat abschreckende Wirkung“

„Mit dem neuen Raserpaket bekommen wir endlich das lang geforderte Werkzeug in die Hand, um rücksichtslose Raser strenger zu bestrafen“, sagt Salzburgs Verkehrslandesrat Stefan Schnöll. Nach mehreren Hochgeschwindigkeitsunfällen mit Toten hat Schnöll den Kampf gegen die Raser vorangetrieben. Dabei spielte Sabine Koch-Peterbauer eine große Rolle. Sie hatte ihre Tochter Katrin bei einem Raserunfall im April 2020 in Eugendorf verloren und will vor allem die jungen Autofahrer aufrütteln. Unterstützung bekam sie dabei aus allen Fraktionen des Salzburger Landtags.