Pensionistin verklagt Stadt nach Sturz auf Gehweg

Pflastersteine schuld?

Noch heute, drei Jahre später, ist der Arm geschwollen. Müller muss Physiotherapie machen. „Die Ärzte haben mir schon gesagt, dass der Arm nie mehr so werden wird wie vorher“, meint sie. Schuld sind aus ihrer Sicht die „Stolperfallen“ im Gehsteig. Denn die Pflastersteine seien vor vielen Jahren im Winter verlegt worden und hätten sich in der Folge gesenkt oder gehoben, so die Pensionistin. „Es sind schon mehrere gestürzt“, sagt Müller. Manche hätten auch geklagt, seien aber abgeblitzt.