Aquaplaning: Raser überschlägt sich mit SUV

Zu einem aufsehenerregenden Unfall kam es am Montagmittag auf der Rheintalautobahn (A14) in Vorarlberg: Ein deutscher Staatsbürger war in Fahrtrichtung Tirol unterwegs, als sein SUV kurz vor der Ausfahrt Wolfurt ins Schleudern geriet und sich überschlug. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt.