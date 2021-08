Kärntner Rechnungshof kritisiert die Anwaltskosten

Minus von mehr als fünf Millionen für die Steuerzahler

2012 packte der Wirtschaftsprofi über illegale Parteienfinanzierung an den bereits verstorbenen Haider und VP-Chef Josef Martinz aus. Dieser musste sogar in Haft, ebenso zwei ehemalige Landesmanager. Alle vier wurden verurteilt, den Schaden von mindestens 5,8 Millionen „zur ungeteilten Hand“ wiedergutzumachen. Das ist bis heute nicht passiert, wie auch der Landesrechnungshof in einem Bericht auflistet (nachzulesen unter lrh-ktn.at): Seit sieben Jahren (!) schafft es das Land nicht, das Geld zurückzuholen - obwohl einige der Verurteilten über Vermögen am Ossiacher See oder auf der Gerlitzen verfügen und der OGH auch grünes Licht für einen Prozess gegen eine Erbengemeinschaft gegeben hat! Nicht einmal die Hälfte des veruntreuten Geldes - rund 2,9 Millionen - floss bisher zurück; da täglich 524 Euro Zinsen fällig wären, beträgt das Minus für den Steuerzahler sogar schon mehr als fünf Millionen. Warum Kärnten derart versagt und das gerne vertuscht (Anfragen werden von der zuständigen Beteiligungsverwaltung prinzipiell abgeblockt), liegt auch für den Rechnungshof unter Direktor Günter Bauer im Dunkeln.