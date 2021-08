Machtwechsel am laufenden Band - Ortschefs zittern

Spannung in Gunskirchen, Lambach, Kematen und Eferding

Dafür verspricht es im Umkreis von Wels spannend zu werden. In Gunskirchen rechnen sich die Roten nach zwölf Jahren Unterbrechung Chancen auf den Ortschef-Posten aus. Der umtriebige Polizist Christian Renner duelliert sich mit Christian Schöffmann (VP), der 2020 das Amt von Josef Sturmair übernahm. Einige Kilometer weiter hofft die VP in Lambach und in Kematen am Innbach auf die Rückeroberung des 2015 an die SP verlorenen Ortschef-Sessels. Genau umgekehrt ist es in Eferding, wo Severin Mair (VP) regiert. Er lag 2015 nach dem ersten Wahlgang noch hinter dem damaligen Stadtchef Johann Stadelmayer (SP). Dieser trat zur Stichwahl nicht mehr an und hinterließ dem damals 22-jährigen Mair sein Amt.