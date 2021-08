Sorge um Queen: William und Kate wollen umziehen

William und Kate sorgen sich offenbar so sehr um die Queen, dass sie sogar einen Umzug erwägen. Denn während die Cambridges mit ihren drei Kindern George, Charlotte und Louis im Moment noch zwischen dem Kensington-Palast und ihrem Landhaus Anmer Hall in Norfolk pendeln, will die „Mail on Sunday“ jetzt herausgefunden haben, dass der Prinz und die Herzogin mit einem neuen Wohnsitz in Windsor und somit in der Nähe der Queen liebäugeln.