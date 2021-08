Vom Poetry Slam zur erfolgreichen Romanautorin

In Ihrem ersten Roman geben Sie mit einem eigenen Sound Außenseitern eine Stimme. Was gab den Anstoß?

Das Internet. Wir tun in Österreich gerne so, als wären wir ein Land mit fast unüberwindlichen Gegensätzen. Dabei kann man es in ein paar Stunden durchqueren. Das Internet hat die Wege noch verkürzt, unser Verständnis von Nähe und Distanz verändert. Und so kreuzen sich in meinem Buch die Wege von drei Figuren aus unterschiedlichen Generationen, die uns ihre Welten von Ottakring bis zu einem Dorf namens Bruck an der Laa zeigen.