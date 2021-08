AGES: 2,8 Prozent der Fälle sind Impfdurchbrüche

Über-60-Jährige am stärksten betroffen

Am höchsten ist die Rate an Impfdurchbrüchen in der Altersgruppe der Über-60-Jährigen. Von insgesamt 37.014 Fällen waren 929 (4,03 Prozent) vollständig immunisiert. 119 (0,52 Prozent) mussten stationär behandelt werden.