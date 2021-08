„Angebot für PCR-Tests reichlich nutzen“

Bereits am 6. September startet für 250.000 Schülerinnen und Schüler das neue Schuljahr. Die Vorsorgemaßnahmen werden getroffen, damit es im besten Fall zu keinen Schulschließungen kommt. Neu ist, dass es einen verpflichtenden PCR-Test pro Woche geben wird. Bis dato sind Antigen-Test in den Schulen durchgeführt worden. „Wir empfehlen das Angebot reichlich zu nutzen“, sagt der Wiener Bildungsdirektor Heinrich Himmer im Gespräch mit Moderator Gerhard Koller. Die Ninja-Pässe werden weiterhin beibehalten, anhand von farblichen Unterschieden soll differenziert werden können. Auch niederschwellige Impfangebote soll es im Herbst an Schulen geben.