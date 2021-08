Liebes-Gerüchte um Zoe Kravitz und Channing Tatum

Zoë Kravitz und Karl Glusman sind Medienberichten zufolge offiziell geschieden. Ein Richter in New York sei dem Antrag nachgekommen, berichtete das „People“-Magazin am Donnerstag unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Der Weg ist also frei für eine neue Liebe - und die steht bei der Tochter von Rocker Lenny Kravitz Gerüchten zufolge schon längst vor der Tür. Die hübsche 32-Jährige soll nämlich seit Kurzem mit „Magic Mike“-Hottie Channing Tatum liiert sein.