Bildungsdirektorin setzt auf den 4-Punkte-Plan

„Oberstes Ziel ist ein durchgehender Präsenzunterricht“, sagte Bildungsdirektorin Evelyn Marte-Stefani nach dem Schulgipfel am Donnerstag. Wie vom Bund vorgegeben setzen die Vorarlberger Pädagogen auf ein 4-Punkte-Programm, das unter anderem auf einem Frühwarnsystem beruht. „Dazu wird zweimal in der Woche in sechs Vorarlberger Kläranlagen das Abwasser auf das Virus untersucht“, erklärte die Bildungsdirektorin. Auch PCR-Tests sollen neben den üblichen Antigenschnelltest regelmäßig zum Einsatz kommen. Bevor sich ein größeres Cluster bildet, sollen infizierte Schüler oder Lehrer frühzeitig aus dem Verkehr gezogen werden.