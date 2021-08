Deutsches Pensionistenpaar aus Alpinnot gerettet

Ein 72-jähriger Urlauber aus Deutschland und seine Gattin (64) kamen am Mittwoch gegen 13.20 Uhr beim Anstieg von Neusach zur Techendorfer Alm (Gemeinde Weißensee, Bezirk Spittal/Drau) vom markierten Wanderweg Nr. 9 ab und verirrten sich in unwegsames Gelände. Als ihnen ein Weitergehen als zu gefährlich erschien, verständigten sie ihren Unterkunftgeber am Weißensee.